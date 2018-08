Schwimmbad vor Öffnung Schwimm-Meister für Freibad Autenhausen gefunden

Gute Nachricht für Autenhausen, einem Gemeindeteil der Stadt Seßlach: In absehbarer Zeit wird das Schwimmbad für Badegäste wieder geöffnet. Die Stadt hat einen Vertreter für den erkrankten Schwimm-Meister gefunden.

Hilfe aus Unterfranken

Wie Bürgermeister Martin Mittag (CSU) am Mittwoch (01.08.18) dem Bayerischen Rundfunk mitteilte, sei in Zusammenarbeit mit einer unterfränkischen Nachbargemeinde ein Schwimm-Meister gefunden, der die nötigen Überprüfungen der Wasserwerte und auch die Inbetriebnahme der Chlortechnik in dem Bad mit einem Becken gewährleisten kann. Sobald die Wasserwerte nun vom Gesundheitsamt überprüft und für einwandfrei erklärt wurden, stehe der Wiederöffnung des Bades nichts im Wege.

Alte Technik des Schwimmbads macht Probleme

Zusammen mit dem Förderverein und Freiwilligen gebe es auch genügend Personen für die Schwimmaufsicht. Dies sei aber ohnehin nie das Problem gewesen, so Mittag. Das Problem der Gemeinde ist vielmehr das alte Schwimmbad in Autenhausen, und dessen alte Technik. Das Wasser wird noch über eine Chloranlage keimfrei gehalten. Um die zu bedienen, braucht man eine spezielle Ausbildung. In der Gemeinde Seßlach hat die nur der zuständige Bademeister und der ist seit Saisonbeginn krank. Wann er wieder arbeiten kann, ist noch unklar. Übergangsweise ist nun aber eine Lösung gefunden.