Sturz in die Tiefe Schwerer Kletterunfall in der Fränkischen Schweiz

Aus bisher ungeklärten Gründen ist in der Fränkischen Schweiz eine erfahrene Kletterin abgestürzt und hat sich schwer verletzt. Laut Polizei ereignete sich der Kletterunfall bei Morschreuth, einem Ortsteil von Gößweinstein.

Die 50-jährige Klettertrainerin stürzte am Samstag beim Abseilen an der Felsformation "Daniel" rund zehn Meter in die Tiefe. Sie blieb regungslos liegen, war aber bei Bewusstsein.

Die Bergung der Verletzten in dem unwegsamen Gelände gestaltete sich schwierig: Zahlreiche Helfer der Bergwacht Erlangen, des ASB sowie ein Notarzt der Luftrettung waren im Einsatz. Mit der Seilwinde eines Hubschraubers konnte die abgestürzte Trainerin schließlich geborgen und in das Uniklinikum nach Erlangen geflogen werden. Die Polizeiinspektion Bayreuth-Land, zuständig für Kletter- und Alpinunfälle, untersucht nun die Unfallursache. Die Klettertrainerin war mit einer Studenten-Gruppe aus Berlin unterwegs.