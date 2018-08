Schreckmoment in Bamberg Python hängt an Fensterladen

Zugegeben: Die Hitze setzt vielen zu, aber als der Polizei in Bamberg eine Python in luftiger Höhe gemeldet wurde, war das keine Fatamorgana. An einem Fensterladen hing tatsächlich eine Würgeschlange.

Eine Python in luftiger Höhe hat in Bamberg für Aufregung gesorgt. Wie die Polizei mitteilt, meldete sich am Mittwochmorgen (01.08.18) ein Passant beim Notruf, weil an einem geöffneten Fenster eines Mehrfamilienhauses eine waschechte Python hing. Die Würgeschlange hing über einem Fensterladen in mehreren Metern Höhe.

Besitzer hat noch geschlafen

Die herbeigeeilten Beamten konnten den Besitzer der Schlange ausfindig machen. Der Mann hatte bis zu diesem Zeitpunkt in dem Gebäude geschlafen und gar nichts von dem Ausflug seines Haustieres mitbekommen. Er befreite die Python daraufhin aus ihrer misslichen Lage.