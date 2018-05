Voll gelaufene Keller, überflutetet Straßen Schäden nach Starkregen in Hallstadt bei Bamberg

Gegen Mittwochmittag (23.05.18) setzte der Starkregen im Landkreis Bamberg ein. Allein bis 14.30 Uhr musste die Feuerwehr 72 Mal ausrücken. Bei der integrierten Leitstelle in Bamberg musste kurzzeitig das Personal aufgestockt werden, um die vielen Einsätze aufnehmen zu können.

Lage entspannt sich

Besonders stak betroffen war die Stadt Hallstadt und das angrenzende Industriegebiet im Hafen. Binnen kürzester Zeit liefen Keller von Privat- und Geschäftshäusern voll, so die Feuerwehr. Auch Straßen wurden überflutet. Bisher seien aber alle Öltanks in den überfluteten Kellern dicht geblieben, so die Feuerwehr weiter. Mittlerweile entspannt sich die Lage wieder. Über die genaue Schadenhöhe ist derzeit noch nichts bekannt.