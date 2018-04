Mitarbeiterzahl steigt auf über 4.000 Rekordumsatz bei Baur in Burgkunstadt

Es ist der höchste Umsatz in der gesamten Unternehmensgeschichte, den der oberfränkische Internetversandanbieter Baur aus Burgkunstadt meldet. Ein Plus von 14 Prozent spiegelt sich auch in der Zahl der Mitarbeiter wider. Im vergangenen Geschäftsjahr stellte Baur fast 160 neue Leute ein.

Von: Heiner Gremer