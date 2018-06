Vermisste Tramperin Polizei: keine schnelle Identifizierung im Fall Sophia

Im Fall der seit Freitag letzter Woche vermissten Tramperin Sophia L. rechnen die Ermittler aus Bayreuth, die am Freitagnachmittag den Fall von den Kollegen aus Leipzig übernommen haben, nicht mit einer Identifizierung der in Spanien gefundenen Leiche noch an diesem Wochenende. Zunächst muss erst noch das DNA-Profil von Sophia L. erstellt und an die spanischen Behörden übermittelt werden.

Auslieferung wird wohl einige Zeit in Anspruch nehmen

Eine unmittelbar bevorstehende Auslieferung des 41 Jahre alten verdächtigen Lastwagenfahrers aus der Untersuchungshaft in Spanien konnten die Bayreuther Behörden gegenüber dem BR nicht bestätigen.

Tatort weiter unklar

Zur Frage des Tatorts wiederholte der Polizeisprecher die Einschätzung, es kämen mehrere Orte in Oberfranken in Frage. Der in Medienberichten genannte Rastplatz Sperbes an der A9 bei Plech (Lkr. Bayreuth) sei nur eine der Möglichkeiten. Die Ermittler gehen jedoch davon aus, dass das Verbrechen vor der Weiterfahrt des Lastwagens in den Landkreis Nürnberger Land und darüber hinaus geschehen ist. Basis dafür sind insbesondere die GPS-Daten des Lastwagens.

Mittlerweile wurde die Fahrerkabine des Lastwagens von der spanischen Polizei untersucht. Bei der Festnahme des Mannes am Dienstag nahe der Gemeinde Carboneros in der Provinz Jaén habe man in der Fahrerkabine ein Feuer löschen müssen, teilte die spanische Polizei mit. Die Behörden vermuten deshalb, dass der Verdächtige möglicherweise Beweise verbrennen wollte.

Nie angekommen

Vor über einer Woche wollte die gebürtige Ambergerin Sophia L. von Leipzig nach Bayern trampen, kam dort aber nie an. An einer Tankstelle bei Schkeuditz (zwischen Halle und Leipzig) stieg sie in einen Lastwagen mit marokkanischer Zulassung ein, seitdem brach der Kontakt ab. Umfangreiche Suchmaßnahmen an Autobahnparkplätzen entlang der Fahrtroute des Lastwagens waren bisher ergebnislos.

DNA-Profil

Am vergangenen Dienstag wurde auf Grund eines Haftbefehls ein 41-jähriger Kraftfahrer, der nach Marokko unterwegs war, südlich von Madrid festgenommen. Sein Lastwagen war kurz zuvor in einiger Entfernung ausgebrannt. Der Mann ist laut Polizei dringend verdächtig, die Frau getötet zu haben. Am Donnerstag wurde eine weibliche Leiche im Norden Spaniens aufgefunden. Zur Identifizierung wird nun ein DNA-Profil der Vermissten erstellt.