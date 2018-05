Brandserie in Marktredwitz Polizei fahndet weiter nach Brandstifter

Nachdem im Marktredwitzer Stadtteil Oberredwitz seit Ende April 14 Brände gelegt worden sind, gibt die Polizei nun Hinweise an die Bevölkerung heraus. Mit einem Flugblatt sucht die Kommission „Oberredwitz“ nach neuen Zeugen und informiert über das richtige Verhalten.

T-Shirt des möglichen Brandstifters gefunden

Im Fokus der Beamten steht noch immer das T-Shirt, das im Umfeld der Brandorte gefunden wurde. Es handelt sich um ein schwarzes Shirt mit dem weißen Aufdruck „I love Würzburg“, wobei das Wort love von einem roten Herz ersetzt wird. Dieses Shirt könnte dem Täter gehören. Von dem Flugblatt mit einer Abbildung des T-Shirts erhoffen sich die Polizisten neue Zeugenaussagen.

Gegenstände auf Grundstücken angezündet

Bei den bisherigen Brandstiftungen hat der Täter laut Polizei meistens Gegenstände angezündet, die sich auf den jeweiligen Grundstücken befanden. Dazu zählten Gartenmöbel oder Mülltonnen. Das Feuer war in einigen Fällen auf Gebäude übergegriffen. Die Beamten raten den Menschen in Marktredwitz aus diesem Grund, ihr unbenutztes Gartenmobiliar wegzuräumen.

Bitte um Zeugenaussagen

Wer insbesondere in Oberredwitz verdächtige Personen wahrnimmt, möge die Polizei unter der Rufnummer 110 informieren. Im Fall eines Brandes sollte nicht nur die Feuerwehr alarmiert werden, sondern auch möglicherweise gefährdete Menschen. Bei den vierzehn vorsätzlich gelegten Bränden in Oberredwitz sind keine Menschen verletzt worden. Den Sachschaden sieht die Hofer Kripo im hohen sechsstelligen Eurobereich. Zuletzt hat der Feuerteufel in der Nacht zu Montag (14.05.18) zugeschlagen.

5.000 Euro Belohnung

Die Stadt Marktredwitz hat mittlerweile eine Belohnung in Höhe von 5.000 Euro ausgelobt. Diese ist für Hinweise ausgesetzt, die zur Aufklärung der Tat oder zur Ergreifung der Täter oder des Täters führen. Wer mit der Kommission „Oberredwitz“ in Verbindung treten möchte, kann die Telefonnummer 09281-7040 wählen.