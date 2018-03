Wagner per Mausklick Online-Kartenverkauf für Bayreuther Festspiele startet

Sonntag um Punkt 14.00 Uhr können sich Fans des Komponisten Richard Wagners in eine virtuelle Warteschlange stellen und Tickets für die Bayreuther Festspiele kaufen. Aber schon heute müssen Interessierte aktiv werden.

Wie schon in den vergangenen Jahren werden sämtliche Aufführungen der kommenden Saison zum Sofort-Kauf angeboten, heißt es seitens der Festspiele. Wichtig allerdings: Alle Interessierten sollten bis heute Nacht, also den 15. März um 23:59 Uhr ein Kundenkonto bei den Bayreuther Festspielen anlegen. Aus technischen Gründen sei eine Neuanmeldung dann erst wieder ab dem 20. März möglich, so die Verantwortlichen. Insgesamt können acht Eintrittskarten gekauft werden, maximal vier pro Aufführung.

Karten ohne Warten

Die Diskussion um die Ticketvergabe für die Bayreuther Festspiele stand in den vergangenen Jahren immer wieder im Fokus der Öffentlichkeit. Der Bundesrechnungshof hatte 2011 gerügt, dass zu wenig Karten in den freien Verkauf gehen. Die Festspielleitung reagierte darauf unter anderem mit dem Internetangebot, das nun seit 2014 auch ohne jahrelange Wartenzeiten die Chance auf Karten ermöglicht.

Premiere von "Lohengrin"

Die Bayreuther Festspiele beginnen traditionell am 25. Juli. Diesmal feiert "Lohengrin" Premiere. Aufgeführt werden außerdem "Parsifal", "Tristan und Isolde", "Die Meistersinger von Nürnberg", "Der fliegende Holländer" sowie "Die Walküre" unter der musikalischen Leitung von Placido Domingo.