Meisterschaft im Mai Nordbayern sucht den besten Schneepflugfahrer

Wer ist der geschickteste Schneepflugfahrer in Nordbayern? Diese Frage wird bei der ersten Schneepflugmeisterschaft Anfang Mai in Marktredwitz geklärt. Allerdings ganz ohne Schnee und Eis.

In Marktredwitz (Lkr. Wunsiedel) wird es am 6. Mai erstmals eine "Schneepflug-Meisterschaft" geben. Am Vormittag (18.4.18) hat die Stadt erste Details bekanntgegeben. Geplant ist ein Geschicklichkeitsparcours, bei dem ambitionierte Fahrer in Zweierteams ihr Können unter Beweis stellen – allerdings ganz ohne Schnee und Eis. Stattdessen müssen sie mit der Schaufel des Schneepflugs verschiedene Gegenstände bewegen.

Geschicklichkeit, Präzision und Sicherheit

Eine Jury wird die Fahrkünste der Schneepflugfahrer aus dem Norden Bayerns bewerten. Die Fahrer müssen den Parcours zügig und möglichst fehlerfrei in einem Unimog vorwärts und rückwärts bewältigen und dabei zum Beispiel Signalkegel mit der Pflugschaufel verschieben. Wer am meisten Punkte in den Disziplinen Geschicklichkeit, Präzision und Sicherheit sammelt, wird zum Meister der ersten Schneepflugmeisterschaft Nordbayerns gekürt.

Anmeldung noch möglich

Anmeldungen liegen der Stadt Marktredwitz bereits vor, weitere werden aber noch entgegengenommen. Für Zuschauer ist der Eintritt frei. Geplant ist zudem ein Familienfest rund um die Meisterschaft.