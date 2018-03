UNESCO-Welterbe in Bayreuth Noch vier Wochen bis zur Wiedereröffnung des Opernhauses

Nach über fünf Jahren Sanierung öffnet in vier Wochen das Markgräfliche Opernhaus in Bayreuth wieder seine Türen. Noch ist allerdings einiges zu tun, die Restarbeiten laufen auf Hochtouren.

"Wir werden pünktlich am 12. April eröffnen können", so Christine Mauß, Pressesprecherin der Bayerischen Schlösserverwaltung im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk. Dann soll das Markgräfliche Opernhaus in Bayreuth nach über fünfjähriger Sanierung wiedereröffnet werden. Bis dahin sei aber noch einiges zu tun, so Mauß weiter. Die Handwerker arbeiten unter Hochdruck, derzeit finden vor allem Testläufe und Einweisungen in den Bereichen Elektro und Bühnenbeleuchtung statt. Noch im März beginnen die Opernproben im UNESCO-Welterbe.

Opernhaus mit Wow-Effekt

Das frisch sanierte Opernhaus soll künftig als "musikalisches Museum" genutzt und für Touristen geöffnet sein, so die Leiterin der Bayreuther Schloss- und Gartenverwaltung, Christine Maget. Natürlich werde das Haus auch bespielt, das aber mit Stücken, die auch wirklich zum Haus passen, so Maget.

"Wenn Sie in das Opernhaus kommen, erwartet Sie der 'Wow-Effekt'. Nach der Sanierung wird der durch das imposante prächtige Bühnenbild noch fulminanter." Christine Maget, Leiterin der Bayreuther Schloss- und Gartenverwaltung

Auch der Bühnenbogen wurde auf seine Originalgröße vergrößert. Im Museum wird eine multimediale Inszenierung zu sehen sein, bei der Besucher unter anderem etwas von den Musen im Opernhaus und über die Bauherrin selbst erfahren, so Christine Maget.

Monument barocker Theaterkultur

Der Freistaat investierte 27,5 Millionen Euro in die grundlegende Sanierung. Das Opernhaus ist ein einzigartiges Monument barocker Theaterkultur. Seit 2013 laufen umfangreiche Instandsetzungs- und Restaurierungsarbeiten. Es gilt als das bedeutendste und besterhaltene Beispiel höfischer Opernhausarchitektur. Anlässlich der feierlichen Wiedereröffnung bringt die Bayerische Theaterakademie August Everding mit der Bayerischen Schlösserverwaltung am 12. April 2018 die Oper Artaserse von Johann Adolph Hasse auf die Bühne des Markgräflichen Opernhauses.