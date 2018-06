Millioneninvestition im Fichtelgebirge Neues Gefängnis in Marktredwitz als "Muster-Anstalt" geplant

Es ist eine Millioneninvestition im Fichtelgebirge: 2024 soll in Marktredwitz ein neues Gefängnis entstehen. Geplant ist eine Justizvollzugsanstalt, die auch ältere Gefangene aufnehmen kann. Zudem entstehen in der Region 200 neue Arbeitsplätze.

Das Bayerische Justizministerium hat weitere Details zum geplanten neuen Gefängnis in Marktredwitz (Lkr. Wunsiedel) bekannt gegeben. Auf einer Fläche von 10,5 Hektar soll im Gewerbegebiet Lorenzreuth eine Justizvollzugsanstalt (JVA) für 364 Häftlinge entstehen. 120 Plätze seien für weibliche Gefangene, 244 Plätze für männliche, teilte das Ministerium mit.

Muster-Anstalt

Das neue Gefängnis soll eine "Muster-Anstalt" werden: Als einzige JVA in ganz Bayern werde es dort eine eigene geriatrische Abteilung für ältere Gefangene geben. Damit würde das Ministerium auf die demografische Entwicklung reagieren, heißt es weiter. Auch Mütter mit Kindern könnten dort untergebracht werden. Gefängnisse mit Mutter-Kind-Abteilungen gibt es bislang nur in den Justizvollzugsanstalten in München und Aichach (Lkr. Aichach-Friedberg) in Schwaben.

Neue Arbeitsplätze

Bei einem Ortstermin mit Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sagte Justizminister Winfried Bausback am Dienstagabend: "Wir haben 1,1 Millionen Euro investiert, um genau den rechten Fleck zu erwerben. Mit der neuen Justizvollzugsanstalt Marktredwitz schaffen wir 200 krisensichere Arbeitsplätze und stärken die Region. Wir investieren in die Sicherheit unserer Bürger."

Eröffnung 2024 geplant

Unter den 200 Beschäftigten werden nicht nur Vollzugsbeamte sein, sondern auch Lehrer, Erzieher, Sozialpädagogen oder Seelsorger. Mit dem Erwerb des Grundstücks ist der Weg nun frei für die weitere Planung. 2024 soll das neue Gefängnis eröffnet werden.