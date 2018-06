Mehr ärztliche Versorgung Neue Bereitschaftspraxen in Kronach und Marktredwitz

Bis Ende 2018 soll es insgesamt 110 Bereitschaftspraxen in Bayern geben. In Kronach und Marktredwitz öffnen nun Ende Juni zwei neue Anlaufstellen für Patienten, wenn diese außerhalb der üblichen Sprechstundenzeiten eine ambulante medizinische Versorgung benötigen.

In Kronach und Marktredwitz öffnen ab dem 26. Juni zwei neue Bereitschaftspraxen. Die Öffnungszeiten der bestehenden Praxen in Hof und Coburg werden somit erweitert, meldet die Kassenärztliche Vereinigung Bayern (KVB). Die Bereitschaftspraxen sind zentrale Anlaufstellen für Patienten, wenn diese außerhalb der üblichen Sprechstundenzeiten eine ambulante medizinische Versorgung benötigen.

Versorgung in der Nacht

Die beiden neuen Bereitschaftspraxen befinden sich an der Helios Frankenwaldklinik in Kronach und am Klinikum Fichtelgebirge in Marktredwitz. Sie haben täglich abends, Mittwoch- und Freitagnachmittag sowie ganztägig an Wochenenden und Feiertagen geöffnet. Eine Kooperation mit den Kliniken ermöglicht darüber hinaus die ambulante Versorgung auch zu den Nachtzeiten, so die KVB. Die Bereitschaftspraxen können ohne Voranmeldung aufgesucht werden.

Keine notärztliche Versorgung

Bis Ende 2018 soll es insgesamt 110 Bereitschaftspraxen in Bayern geben. Über 99 Prozent der bayerischen Bevölkerung werden dann eine Bereitschaftspraxis innerhalb von 30 Minuten Fahrzeit erreichen können. Mit der Schaffung der Praxen will die KVB die Belastung für die rund 23.000 niedergelassenen Haus- und Fachärzte, die zum Bereitschaftsdienst verpflichtet sind, verringern. Der ärztliche Bereitschaftsdienst ist aber keine notärztliche Versorgung. Bei lebensbedrohlichen Erkrankungen ist immer ein Notarzt zu verständigen.