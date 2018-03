Hohenberg an der Eger Mit Axt an der Tür: Vermieter will Mieter loswerden

Mit einer Axt in der Hand rückte ein Vermieter an dem Haus seines Mieters in Hohenberg an der Eger (Lkr. Wunsiedel) an, teilte die Polizei mit. Doch der Mieter war offensichtlich vorbereitet und öffnete die Tür mit einem Knüppel. Nach Aussage der Familie, die das Anwesen vermietet, soll der Mann auch eine Waffe in der Hand gehalten haben. Er soll gedroht haben, die Familie umzubringen.

Keine Waffe, dafür Drogen

Am Ende trennten sich die Parteien, ohne Gewalt anzuwenden. Die gerufene Polizei nahm zunächst den Mieter vorläufig fest. Auf der Suche nach der vermeintlichen Waffe fanden die Beamten geringe Menge der Droge Crystal Meth. Eine Waffe konnten sie nicht auffinden. Der Mann wurde deswegen wegen Bedrohung und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz angezeigt. Auch gegen den Vermieter ermittelt die Polizei – wegen des Versuchs der gefährlichen Körperverletzung.