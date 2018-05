Internationales Fußball-Turnier Nachwuchskicker zur Mini-EM in Hof

Die Region Hof rückt am Wochenende in den Blick der großen Fußball-Clubs Europas. Denn hier präsentiert sich eine Auswahl der besten Fußballer – zur "Mini-EM" in der Altersklasse der Elfjährigen.

Zur sogenannten "Mini-EM" werden am Wochenende (25. – 27.05.18) nicht nur die Nachwuchs-Talente der Spitzenteams wie zum Beispiel dem FC Bayern München, Manchester United, Ajax Amsterdam, FC Porto oder Sparta Prag in der Region Hof erwartet. Auch Mannschaften aus Japan und Australien haben sich auf die rund 12.000 Kilometer lange Reise in die fränkisch-tschechische Grenzregion gemacht.

Finalspiele am Sonntag

Veranstaltet wird die "Mini-EM" zum 15. Mal von der Deutsch-Tschechischen Fußballschule aus Rehau unter der Schirmherrschaft der UEFA. Die Vorrunde findet am Samstag, 26. Mai, (ab 9:30 Uhr) im tschechischen Kurort Franzensbad statt, die Finalspiele sind dann am Sonntag, 27. Mai, in der oberfränkischen Kleinstadt Rehau. Wie bei den Fußballprofis werden auch die Nationalhymnen der einzelnen Mannschaften gespielt.