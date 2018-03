Kurz gemeldet Die Meldungen aus Oberfranken

Bamberg/A73: Wegen eines Greifvogels auf der Autobahn ist ein Autofahrer auf der A73 im Graben gelandet. Laut Polizei hatte der Vogel gerade zum Flug angesetzt und damit den 27-jährigen Fahrer offenbar derart erschreckt, dass er die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Fahrer und Vogel blieben unverletzt, allerdings musste das Auto vom Abschleppdienst geborgen werden. Der Sachschaden beträgt laut Polizei rund 1.000 Euro.

Neuenmarkt (Lkr. Kulmbach: In Neuenmarkt im Landkreis Kulmbach ist am Morgen (Mittwoch, 14.03.18) Mann in seinem Auto verbrannt. Der Fahrer konn´te bisher noch nicht identifiziert werden, so die Polizei. Bisher bekannt sei, dass er auf der Kreisstraße bei Hegnabrunn gegen 6.00 Uhr auf gerader, aber regennasser Fahrbahn abgekommen sei. Er prallte frontal gegen einen Baum. Der Wagen brannte daraufhin vollkommen aus. Die Rettungskräfte befreiten den leblosen Mann aus dem Wrack. Es entstand Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro.

Bamberg: Für seine Hartz-IV-Äußerungen wird Jens Spahn (CDU) vom Bamberger Erzbischof Ludwig Schick scharf kritisiert. In der "Augsburger Allgemeinen" vom Mittwoch (14.03.18) nannte er Spahns Aussagen "von der Wirklichkeit nicht gedeckt und unüberlegt". Das Grundproblem sei, so Ludwig, dass zu viele Menschen in Deutschland auf Hartz IV und auf Tafeln angewiesen seien. Weiter habe der Bamberger Erzbischof in der Zeitung gesagt, dass er sich von der großen Koalition konkrete Schritte erhoffe: "Zum Beispiel eine weitere Erhöhung der Hartz-IV-Sätze; diese steigen nicht entsprechend der Lebenshaltungskosten. Es muss auch mehr Hilfen geben, um aus Hartz IV herauszukommen."

Der designierte Gesundheitsminister Spahn hatte kürzlich gesagt, dass niemand in Deutschland hungern müsste, wenn es die Tafeln nicht gäbe. Mit Hartz IV habe "jeder das, was er zum Leben braucht".

Steinbach am Wald (Lkr. Kronach): Ein Kleinkind und ein junges Paar wurden am Dienstag (13.03.18) auf der B85 im Landkreis Kronach leicht verletzt, als sich ihr Auto überschlug. Wie die Polizei berichtet, waren sie von Förtschendorf kommend in Richtung Steinbach am Wald unterwegs. Als der Fahrer am Steuer des VW am Ende der zweispurigen Ausbaustrecke überholen wollte, verlor er die Kontrolle über sein Auto und kam von der Fahrbahn ab. Dort überschlug sich der VW und blieb auf der Seite liegen. Alle drei Insassen konnten sich aus dem Auto befreien und wurden mit leichteren Verletzungen vorsorglich in eine Klinik gebracht. Das Auto musste abgeschleppt werden, den Sachschaden schätzt die Polizei auf mehrere tausend Euro.

Bamberg: Viele Bamberger mussten diese Tage etwas länger auf Paketzustellungen warten. Der Grund: ein Zusteller, der unter Drogen stand. Die Polizei hatte den 30-Jährigen nahe des Hafens routinemäßig kontrolliert. Dabei fiel ihnen auf, dass der Mann immer nervöser wurde. Ein Drogenschnelltest viel dann positiv aus. Die Paketfahrt war beendet – der Transporter blieb samt Fracht erstmal stehen.

Bamberg: Zum Start der Zeckensaison hat Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) in Bamberg dazu aufgerufen, sich gegen die lebensbedrohliche Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) impfen zu lassen. Diese Krankheit wird von Zeckenbissen übertragen. In Bayern habe es so viele Krankheitsfälle gegeben wie noch nie – insgesamt waren es 234. Aktuell gelten 83 der 96 Landkreise als FSME-Risikogebiet. Besonders gefährdet seien Menschen, die sich viel im Freien aufhalten. So auch der Basketball-Nationalspieler Patrick Heckmann von Brose Bamberg, der gerne im Freien trainiert. Heckmann nutzte die Gelegenheit und ließ sich von der ausgebildeten Ärztin Huml in der Brose Arena impfen.

Coburg: Ein 24-Jähriger ist in eine Berufsschule in Coburg eingebrochen und hat sich dort – eingerollt in einen Teppich – schlafen gelegt. Zuvor hatte der Mann eine Glasscheibe der Eingangstür eingeschlagen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Hausmeister hatte den jungen Mann gesehen und die Polizei alarmiert. Warum der Oberfranke am Wochenende lieber in einem Teppich in einer Schule als in seiner etwa 20 Kilometer entfernten Wohnung schlafen wollte, konnte die Polizei nicht sagen. Der 24-Jährige muss sich nun wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruchs verantworten.

Oberelldorf (Lkr. Coburg): Nach Beendigung der Winterpause werden die Bauarbeiten für den Ausbau der B303 bei Oberelldorf ab wieder aufgenommen. Das teilte das Straßenbauamt Bamberg mit. Die B303 wird ab Oberelldorf an der 4,2 prozentigen Steigung in Richtung Coburg mit einer dritten Spur – einer Überholspur – ausgebaut. Dadurch kann es zeitweise zu Behinderungen kommen. Bis in den Herbst werden die Bauarbeiten an der rund acht Millionen Euro teuren Verbreiterung noch dauern. Die B303 ist die Hauptverkehrsader zwischen der A70 bei Schweinfurt und Coburg. Sie hat in diesem Teilstück nur zwei Fahrspuren und ist zeitweise sehr schmal. Deswegen ist das überholen von Lkw, die die B303 sehr stark nutzen, sehr schwierig und es kommt immer wieder zu sehr riskanten Überholmanövern.

Bayreuth: Unter dem Motto "Zusammen gegen Rassismus – 100 Prozent Menschenwürde" starten in Bayreuth die Internationalen Wochen gegen Rassismus. Bis zum 9. April wollen städtische Institutionen, Organisationen und Vereine Bayreuth als weltoffene, tolerante und bunte Stadt präsentieren. Geplant sind unter anderem Kundgebungen in der Innenstadt, Konzerte oder Ausstellungen, heißt es in einer Mitteilung aus dem Rathaus. Darüber hinaus werden religionsübergreifende Gottesdienste, Friedensgebete und Führungen durch die Bayreuther Moschee angeboten. Der Bayreuther Verein Schoko e. V. engagiert sich zudem im Hinblick auf die diesjährigen Landtagswahlen als Teil der Initiative "Wer Demokratie wählt, wählt keine Rassisten". Zum Abschluss der Veranstaltungsreihe besucht die international erfolgreiche kenianisch-polnischen Degenfechterin Alexandra Ndolo ihre Geburtsstadt Bayreuth, um sich und ihren Sport vorzustellen. Das Programm finden Sie hier.

Coburg: Ein Betrunkener ist in Coburg am Wochenende versehentlich in eine fremde Wohnung eingestiegen. Der 29-Jährige hatte sich in der Etage geirrt. Im Glauben, er stünde vor der Wohnung eines Bekannten, drückte er die Tür auf. Dort stand der Betrunkene dann vor dem 30-jährigen eigentlichen Bewohner. Der 29-Jährige bemerkte seinen Irrtum und vierlies die Wohnung. Vorher bediente er sich aber noch aus dem Kasten Bier, der im Flur stand. Auf den Mann kommen jetzt wohl gleich mehrere Anzeigen zu.

Oesdorf (Lkr. Forchheim): Ein 56-jähriger Fahrer eines Behindertentransporters ist im Heroldsbacher Ortsteil Oesdorf gegen drei Gebäudefassaden gefahren. Dabei zog sich der Mann lebensgefährliche Verletzungen zu. Laut Polizei krachte der Mann mit seinem Fahrzeug zunächst gegen zwei Gebäudefassaden bis sein Fahrzeug schließlich am Hauseck eines Einfamilienhauses hängenblieb. Die Unfallursache ist noch unklar. Glücklicherweise befanden zum Unfallzeitpunkt keine Fahrgäste in dem Kleinbus. Auch Fußgänger wurden nicht verletzt, so die Polizei. Die Gesamtschäden an dem Fahrzeug sowie an den beschädigten Hausfassaden werden auf rund 50.000 Euro geschätzt.

Stammbach (Lkr. Hof): Unbekannte Einbrecher haben aus der Sakristei der Marienkirche in Stammbach einen Tresor samt Inhalt gestohlen. Laut Polizei rissen die Täter den Tresor aus der Halterung und nahmen den ganzen Safe mit. Darin aufbewahrt waren mehrere Kelche und sakrale Gegenstände im Wert eines mittleren vierstelligen Eurobetrages. Da der Tresor knapp 80 Kilogramm schwer ist, gehen die Ermittler davon aus, dass es sich zumindest um zwei Täter handelt und die Unbekannten zum Abtransport ein Fahrzeug benutzt haben. Der Diebstahl ist zwischen Montag (05.03.18) und Donnerstag (08.03.18) passiert. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.

