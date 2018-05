medi Bayreuth Co-Trainer Lars Masell verlängert Vertrag

Lars Masell ist seit 2002 im Trainergeschäft. Mit Trainer Raoul Korner arbeitet er bereits seit 2013 zusammen. Zunächst in Braunschweig, seit 2016 sind sie gemeinsam nach Bayreuth gekommen und haben das Team die zweite Saison in Folge in die Play-Offs gebracht.

"Ich weiß genau, was ich hier in Bayreuth an der Zusammenarbeit mit Raoul, mit den Spielern und auch mit dem gesamten Klub habe. Ich fühle mich hier sehr wohl und weiß die gesamte Situation zu schätzen." Lars Masell, Co-Trainer medi Bayreuth

Die neue Saison sei für ihn eine spannende Herausforderung, die er mit Freude annehme, so der Assistenztrainer weiter.