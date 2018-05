Arbeiten unter freiem Himmel Oberfränkische Malertage starten in Hollfeld

Bis einschließlich 27. Mai 2018 wird die Gruppe unter freiem Himmel, im Kulturzentrum St. Gangolf, im Wittauerhaus oder auf Schloss Freienfels arbeiten und die oberfränkische Schönheit auf Leinwänden festhalten.

Bayern zu Gast in Hollfeld

Die Künstler sind zwischen 18 und 85 Jahre alt und kommen aus ganz Bayern nach Hollfeld. Alle hätten aber eine tiefe Verbindung zu Oberfranken, zum Beispiel seien viele in der Region aufgewachsen, so Karin Dietel, Vorsitzende der Oberfränkischen Malertage.

Ausstellung in St. Gangolf

Jeder Künstler brächte im Schnitt vier bis sieben Motive auf die Leinwand, manch einer schaffe in den vier Tagen sogar bis zu 23 Werke. Vom 17. Juni bis zum 15. Juli 2018 werden die über hundert Arbeiten dann in einer Ausstellung in St. Gangolf, im Wittauerhaus sowie in der Gaststätte "Zum Gerber", in der Island-Bar, und in der Pizzeria "Lucania" zu sehen sein.



Die Oberfränkischen Malertage jähren sich zum 21. Mal und sind nun, nach Creußen, Bayreuth, Forchheim, Wunsiedel, Coburg oder Lichtenfels in Hollfeld zu Gast.