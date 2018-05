Überraschender Nachwuchs Süße Luchsbabys im Wildpark Waldhaus Mehlmeisel

Die Freude ist groß im Wildpark Waldhaus Mehlmeisel. Am Muttertag (13.05.2018) haben zwei kleine Luchse das Licht der Welt erblickt. In den kommenden Wochen bleiben die Kleinen noch in der Höhle. Welches Geschlecht die Babys haben, ist noch nicht erkennbar. Deswegen haben die Luchse auch noch keine Namen. Ihre Eltern sind Charles und Diana.

Babypause im Vorjahr

Bereits im Jahr 2016 hatte Luchsdame Diana das Team des Wildpark mit süßem Nachwuchs überrascht. Im vergangenen Jahr hatte sie dagegen eine Babypause eingelegt. Warum der Nachwuchs im Vorjahr auf sich warten ließ, ist nicht bekannt. Umso größer ist die Freude in Mehlmeisel, dass es nun wieder mit zwei Luchsbabys geklappt hat.

Webcam für Neugierige

Besucher können die beiden neuen Wildparkbewohner allerdings erst in einigen Wochen zu Gesicht bekommen, wenn die Kleinen ihre Höhle verlassen haben. Bis dahin können Interessierte die Luchsbabys aber per Webcam in ihrer Höhle bestaunen. Aufzeichnungen aus der Luchshöhle sind im Internet zu sehen. Der Wildpark Waldhaus Mehlmeisel im Landkreis Bayreuth ist täglich von 10.00 bis 18.00 Uhr geöffnet.