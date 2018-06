Fichtelgebirge Kunst- und Kulturfestival "Wunsiedler Wasserspiele" startet offiziell

In Wunsiedel startet ganz offiziell das Kunst- und Kulturfestival "Wunsiedler Wasserspiele". Fünf Monate lang dreht sich alles um das Thema "Wasser" – von Kunstwerken in der Stadt über eine Märchenwanderung bis hin zu Lichtinstallationen.

In Wunsiedel im Fichtelgebirge dreht sich ab sofort alles um das Thema "Wasser". An diesem Wochenende starten ganz offiziell die "Wunsiedler Wasserspiele". Ein Teil des fünfmonatigen Kunst- und Kulturfestivals ist eine Ausstellung, die sich über 14 Stationen in der ganzen Stadt erstreckt. 20 zeitgenössische Künstler aus ganz Deutschland und Tschechien stellen ihre Kunstwerke an öffentlichen Plätzen oder Brunnen, in Parkanlagen, leerstehenden Läden oder Kirchen aus.

Programm der Wunsiedler Wasserspiele

Die Ausstellung wird begleitet von einem umfangreichen Programm. Das reicht von einer Märchenwanderung am Wasser über Brunnen- und Wasserfotografien aus der französischen Partnerstadt Mende und Lichtinstallationen bis hin zu Sagen und Wanderungen rund um das Thema "Wasser".

Luisenburg-Schauspieler dabei

Auch Schauspieler der Luisenburg-Festspiele beteiligen sich mit Lesungen und Musik an den "Wasserspielen". Morgen wird die Ausstellung in der Wunsiedler Innenstadt offiziell eröffnet. Am Sonntag zieht die tschechische Partnerstadt Ostrov nach.

Leerstände nutzen

Das Bürgerforum Wunsiedel möchte auf die vielen Leerstände in der Stadt aufmerksam machen und zeigen, dass es in Wunsiedel eine Kulturszene gibt, die diese beispielsweise als Ausstellungsräume nutzt. "Wir wollen die Leerstände erlebbar machen und so den einen oder anderen für ein leerstehendes Gebäude begeistern", so Frank.

Besucher nach Wunsiedel locken

Die Veranstalter der "Wunsiedler Wasserspiele" erhoffen sich von dem Festival außerdem mehr Besucher in der Stadt, etwa Kunstinteressierte aus ganz Deutschland – oder Besucher der Luisenburg, die vor oder nach dem Theater noch in die Stadt kommen. Auch das Kulturangebot der Stadt wird durch das Festival erweitert.

Finanzierung des Festivals

Finanziert werden die "Wunsiedler Wasserspiele" unter anderem mit Mitteln der Städtebauförderung, vom Kulturfonds Bayern, mit EU-Fördergeldern, Sponsoren und Eigenmitteln des Bürgerforums. Die Gesamtkosten "kratzen am sechsstelligen Bereich", so Frank.

Rolle von Wasser im Fichtelgebirge

2001 hatten die "Wunsiedler Wasserspiele" zum ersten Mal stattgefunden. Wasser spielt in Wunsiedel bereits seit Jahrhunderten eine Rolle. Vier Flüsse entspringen im Fichtelgebirge, Bäche und Flussläufe prägen die Region.

Brunnenfest in einer Woche

In der Altstadt von Wunsiedel sind mehr als 30 historische Brunnen erhalten geblieben. Jedes Jahr werden sie zum Brunnenfest mit Blumen geschmückt. Dieses Jahr findet es am 23. Juni statt. Seit 2016 gehört das Fest zum immateriellen Kulturerbe.