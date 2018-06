lassihnverschwinden Hof sagt Einwegbechern den Kampf an

Der Abfallzweckverband von Stadt und Landkreis Hof hat den "Coffee to go"-Einwegbechern den Kampf angesagt und eine eigene Kampagne mit dem Titel #lassihnverschwinden gestartet. Teil der Kampagne ist der "Hof-Becher" – ein Mehrweg-Kaffeebecher, der bei Bäckereien oder Cafés gefüllt werden kann.

Zeit für Kaffee

Der Hof-Becher kann immer wieder benutzt und gereinigt werden und schont so die Umwelt. Der Titel #lassihnverschwinden soll nicht bedeuten, dass ganz auf Kaffee verzichtet werden soll. "Vielmehr möchte der Abfallzweckverband anregen, sich Zeit zu nehmen und die Tasse Kaffee in Ruhe im Stehen oder Sitzen zu genießen. Wenn doch keine Zeit ist, sollte man sich den eigenen Becher befüllen lassen", heißt es in einer Pressemitteilung.

Suche nach Teilnehmern

Noch besser wäre es, das sogenannte Recup-System zu nutzen, so die Initiatoren. Dabei werden Becher gegen einen Euro Pfand ausgegeben und können ungereinigt bei allen teilnehmenden Partnern in Deutschland zurückgegeben werden. In Hof beteiligen sich bislang nur das Café im Zoo und die Kantine der Firma Dachser an dem System. Der Abfallzweckverband ist deshalb auf der Suche nach weiteren Cafés oder Firmen in Stadt und Landkreis Hof, die sich an dem Recup-System beteiligen oder mitgebrachte Becher befüllen wollen. Auch Verkaufsstellen für den "Hof-Becher" werden derzeit gesucht.

Mehrwegsystem in Kulmbach

Laut Deutscher Umwelthilfe verbrauchen die Deutschen pro Jahr 2,8 Milliarden "Coffee to go"-Becher. Dafür würden 43.000 Bäume gefällt, 1,5 Milliarden Liter Wasser und 320 Millionen Kilowattstunden Strom verbraucht. Es würden außerdem 40.000 Tonnen Müll entstehen. In Oberfranken gibt es ein ähnliches Mehrwegsystem bislang nur in Kulmbach. Schüler des dortigen Gymnasiums hatten im vergangenen Jahr den "Kulmbecher" entwickelt und auf den Markt gebracht. Ähnliche Systeme gibt es auch in Großstädten wie Berlin, Hamburg oder Düsseldorf.