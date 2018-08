Lichtenberg/Kulmbach "Hummelflug"-Weltrekord-Musiker in Oberfranken

Weltrekord-Musiker in Oberfranken: Bei den Abschlusskonzerten in Lichtenberg und Kulmbach des Blechbläser-Workshops "Brass im Frankenwald" tritt Jörg Wachsmut am Wochenende auf. Er hält den Weltrekord im Spiel des "Hummelflug" auf der Riesentuba.

Jörg Wachsmuth ist Solotubist der Dresdner Philharmonie. Er hält mit knapp 54 Sekunden den Weltrekord im schnellsten Spiel des "Hummelflugs" auf der rund zwei Meter hohen Riesentuba. Dieses Stück von Nikolai Rimski-Korsakow spielt er am Samstag (04.08.18) um 19.00 Uhr in Lichtenberg (Liros-Garnlager) und am Sonntag (05.08.18) um 11.00 Uhr in Kulmbach (Mönchshof).

Erfahrungen an Laienmusiker weitergegeben

Seit Dienstag hat der Dresdner Musik-Professor zusammen mit dem Blechbläser-Quintett "Rekkenze Brass" sein Wissen und seine Erfahrungen an Laien-Musiker weitergegeben. Der Austausch fand im Rahmen des traditionellen Sommer-Workshops des "Haus Marteau", einer Internationalen Musikbegegnungsstätte des Bezirks Oberfranken statt.