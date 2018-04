Hotel statt Warenhaus Hofer SPD fordert mehr Einsatz für Kaufhof

Das Kaufhof-Gebäude in der Hofer Fußgängerzone soll zu einem Hotel umgebaut werden. Der Mietvertrag zwischen dem Immobilienbesitzer aus Hamburg und dem Warenhaus-Konzern wurde nicht mehr verlängert. Nun fordern die Hofer SPD-Stadträte, dass die Stadt sich stärker für den Erhalt des Kaufhauses einsetzen muss.

Vorbild Leipzig

Die Stadträte verweisen auf das Beispiel in Leipzig. Dort will die CDU mit einem "Milieuschutz" eine Umnutzung des bisherigen Warenhaus Karstadt in Büroräume oder Hotellerie verhindern. Sie befürchten Auswirkungen auf die komplette Einkaufsstraße. Diese Befürchtung hat auch die Hofer Kaufhof-Geschäftsführung.

Kampf um Arbeitsplätze

Ende Januar 2019 droht die Schließung der Kaufhof-Filiale in der Hofer Fußgängerzone. Während sich der Hotel-Betreiber eine gemeinsame Nutzung des Gebäudes mit dem Warenhaus-Konzern vorstellen kann, lehnt Kaufhof dies allerdings ab. Zudem gibt es Unstimmigkeiten zur Auflösung des Pachtvertrags. Die rund 50 Mitarbeiter kämpfen seit Wochen um ihre Arbeitsplätze. Nun bekommen sie Rückendeckung von der SPD: "Wir wollen nicht tatenlos zusehen, wie ein solcher Einkaufsmagnet seine Pforten schließt", so die SPD in dem Antrag und fragt nach den konkreten Schritten der Hofer Stadtspitze für den Erhalt des traditionsreichen Warenhauses. Eine reine Umnutzung in ein Hotel würde die Struktur der Hofer Innenstadt sehr stark beeinflussen, so die SPD.

Bauantrag eingegangen

Inzwischen ist im Hofer Rathaus der Bauantrag des Hamburger Immobilienbesitzers für das Vier-Sterne-Hotel der "Dormero"-Gruppe von Maximilian Wöhrl eingegangen. Es sollen 100 Zimmer entstehen – das Warenhaus Kaufhof verzeichnet nach eigenen Angaben jährlich rund 1,5 Millionen Kunden in der Hofer Innenstadt. Wann über den Bauantrag für das Hotel im Hofer Stadtrat entschieden wird, steht noch nicht fest.