Bildungszentrum Triesdorf Hitzewelle – auch Milchkühe brauchen bei dem Wetter eine Abkühlung

Seit Wochen ist es in Deutschland heiß und trocken. Da auch Vierbeiner einen so heißen Sommer nicht gewohnt sind, gibt's in den landwirtschaftlichen Lehranstalten des Bezirks Mittelfranken Abhilfe der besonderen Art: eine Dusche – speziell für Kühe.

Von: Rika Dechant