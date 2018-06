Neue Produktionslinie eingeweiht Grundig investiert eine Million Euro in Bayreuther Standort

Die Firma Grundig investiert an ihrem Standort in Bayreuth eine Million Euro in eine neue moderne Produktionslinie für elektronische Bauteile. Das Ziel: Schnelligkeit und Effizienz steigern.

Die Firma Grundig hat an ihrem Standort in Bayreuth eine Million Euro in eine neue moderne Produktionslinie für elektronische Bauteile investiert. In einer halben Stunde wird sie offiziell eingeweiht. In der Produktionslinie sollen hochmoderne Automaten verbaut werden, die Bauteile präzise und schnell auf Leiterplatten setzen können. Das soll die Schnelligkeit und Effizienz der Produktion deutlich steigern. Die kleinsten Teile sind nur so groß wie ein Sandkorn", sagte eine Unternehmenssprecherin.

Auto-Industrie und Medizintechnik

Ihren Ursprung hat die GBS in der Produktion von Diktiergeräten. Inzwischen stellt die Firma moderne Produkte zur Spracherkennung her, zum Beispiel für Mediziner oder Juristen. Den Großteil der Produktion nehmen Aufträge von anderen Firmen ein. "Die Auftragsfertigung von elektronischen Bauteilen ist in den letzten Jahren exponentiell gewachsen. Mit der neuen Produktionslinie können wir auch die hohen Anforderungen der Auto-Industrie oder von Medizintechnik-Herstellern besser erfüllen und so mehr Aufträge annehmen", so die Unternehmenssprecherin weiter.

Elektronik "made in Germany"

Die GBS stellt Produkte für etwa 50 Firmen her. Zu den Kunden gehören unter anderem der VW-Konzern, Siemens, Steiner Optik oder Desko – ein Hersteller von Flughafen-Scannern. Die Auftragslage in Deutschland sei gut, heißt es aus dem Unternehmen. Elektronik "made in Germany" komme gut bei den Kunden an. Deshalb habe sich Grundig ganz bewusst dafür entschieden, in den Standort in Oberfranken weiter zu investieren. Derzeit arbeiten 160 Mitarbeiter bei Grundig in Bayreuth.