Bildhauer Kunihiko Kato Fränkisch-japanische Kunst: Bad Steben erweitert Skulpturpfad

In Bad Steben wird der sogenannte Skulpturenpfad erweitert. Als achte Station ist nun ein Kunstwerk des japanischen Künstlers Kunihiko Kato zu sehen. Es ist eine große Granitstele in Form einer Samenkapsel.

Der Skulpturenpfad in Bad Steben ist eine Art "Freiluft-Dauerausstellung" des Grafik-Museums im Kurhaus. Verteilt im gesamten Staatsbad sind auf dem Spazierweg verschiedene Kunstwerke von Künstlern aus Litauen, Deutschland und Bulgarien verteilt. Nun wird der Pfad um ein weiteres Werk ergänzt. Es stammt von dem fränkisch-japanische Bildhauer Kunihiko Kato.

Zahlreiche Skulpturen in Franken

Der Bildhauer Kato lebte bis Ende 2017 in Fürth. Er hat zahlreiche Skulpturen und Brunnenanlagen mit Kunstwerken versehen - unter anderem für die Städte Fürth, Ansbach und Bamberg. Die Skulptur für Bad Steben dürfte wohl eine der letzten sein, die in Deutschland aufgestellt werden. Denn: Der 73-Jährige und seine Frau, die Malerin Atsuko Kato, sind aus gesundheitlichen Gründen wieder zurück nach Japan gezogen.

Kunst in Bad Steben

Die neue Granit-Skulptur in Bad Steben soll auch an Wolfgang Schreiner, den 2015 verstorbenen Gründer des Bad Stebeners Museum erinnern, so dessen Frau und Mitbegründerin Stefanie Barbara Schreiner. Gemeinsam haben die Kunstliebhaber in Bad Steben das Grafikmuseum 1994 gegründet.