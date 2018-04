Söders Regierungserklärung Neues Forschungszentrum für Batterietechnik in Bayreuth

Bayreuth soll ein Forschungszentrum für Batterietechnik bekommen. Das hat Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in seiner Regierungserklärung angekündigt. Die Freude in der Stadt und an der Hochschule sind groß – noch sind aber einige Fragen offen.

Dass die Universität Bayreuth ein Forschungszentrum für Batterietechnik bekommen soll, sorgt für positive Stimmung bei der Stadt Bayreuth. "Die Ankündigung von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ist eine wirklich gute Nachricht für die Universität wie auch für die Stadt. Es zeigt die hohe Forschungskompetenz der Universität und wird die Attraktivität und Dynamik der Stadt Bayreuth weiter stärken", heißt es in einem schriftlichen Statement von Oberbürgermeisterin Brigitte Merk-Erbe (Bayreuther Gemeinschaft). Das neue Netzwerk besteht aus den Münchner Hochschulen, Erlangen, Würzburg, Augsburg, Bayreuth, Ingolstadt und Weiden.

Jahrelange Forschung

Es sei eine weitsichtige Entscheidung von Ministerpräsident Söder (CSU), sagte Uni-Präsident Stefan Leible auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks. Wie man Energie speichern kann, sei eine der wichtigsten Zukunftsfragen, wenn es um die Energiewende gehe. Deutschland sei bei dem Thema in den vergangenen Jahren im Vergleich zu Asien zurückgefallen. "Die Uni Bayreuth ist hinsichtlich ihrer wissenschaftlichen Kompetenz prädestiniert für das Thema Batterietechnik. Das Themenfeld spielt bei uns schon lange eine Rolle", erklärte Leible. Die Universität forsche seit Jahren in dem Bereich und arbeitee mit Unternehmen aus der Automobilbranche und dem Energiesektor zusammen.

Standort noch ungewiss

Am Profilfeld Energieforschung und Energietechnologie sind mehrere Lehrstühle oder Zentren beteiligt. Das Zentrum für Energietechnik (ZET) beschäftigt sich beispielsweise mit der Erzeugung, Übertragung, Speicherung und Nutzung von Energie. Am Lehrstuhl für Elektrische Energiesysteme wird an Methoden zum schnellen Laden von Fahrzeugbatterien geforscht. "Details zur Größe, Aufbau, Struktur und Start des neuen Forschungszentrums hängen nun von den weiteren Gesprächen mit den Ministerien ab", so Leible. Wo das Zentrum angesiedelt wird und ob dadurch neue Arbeitsplätze entstehen, ist derzeit noch nicht bekannt.

Technologie der Zukunft

"Der Elektromobilität gehört die Zukunft. Leider ist Deutschland aber bei der Batterietechnik zurückgefallen. Daher bauen wir ein Forschungs- und Entwicklungszentrum für Batterietechnik an der Universität Bayreuth auf", sagte Söder in seiner ersten Regierungserklärung im Landtag. Außerdem nannte er die künstliche maschinelle Intelligenz "eine der absoluten Schlüsseltechnologien der Zukunft". Bayern müsse noch besser werden, so Söder. "Wir gründen daher das Kompetenznetzwerk 'Künstliche maschinelle Intelligenz'", erklärte der Ministerpräsident.