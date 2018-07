Volksfest im Kellerwald Forchheim erwartet 400.000 Besucher beim Annafest

Mit dem Bieranstich auf dem Schindlerkeller startet das diesjährige Annafest in Forchheim. Bei einem der größten Volksfeste in Oberfranken werden bis zu 400.000 Besucher erwartet.

Im oberfränkischen Forchheim beginnt heute das traditionelle Annafest, eines der größten Volksfeste in ganz Oberfranken. Offizieller Bieranstich mit Oberbürgermeister Uwe Kirschstein (SPD) und Gästen aus Forchheims Partnerstädten ist um 17.00 Uhr.

400.000 Besucher erwartet

An den elf Tagen erwartet Forchheim 300.000 bis 400.000 Besucher im Kellerwald am Stadtrand von Forchheim. Bei den insgesamt 23 Bierkellern unter jahrhundertealten Eichen und Buchen haben rund 30.000 Menschen gleichzeitig Platz.

Keller ursprünglich zur Lagerung von Bier

Die Keller im Kellerwald unterscheiden sich nur grob: Es gibt die "unteren Keller" und die "oberen Keller" – je nach Lage. Ursprünglich dienten diese tief in den Rhätsandstein reichenden Kellergänge zur Lagerung für Bier, Wein und Lebensmittel.

Der Franke geht "auf den Keller"

Zwischen den Gewölben ist es Sommer wie Winter sieben bis acht Grad kalt. Heute sorgen sie nur noch für eine gemütliche Kulisse: Man sitzt davor oder darauf. So sagt der Franke dann auch, dass er "auf den Keller" geht, wenn er eigentlich "in den Biergarten" meint.

Bier von verschiedenen Brauereien

Beim Annafest wird Bier von 15 unterschiedlichen Brauereien ausgeschenkt. Dazu können sich die Besucher typisch fränkische und weitere Spezialitäten schmecken lassen. Für Unterhaltung sorgen außerdem Fahrgeschäfte und viel Musik.

Festumzug mit Blaskapellen

Ein Höhepunkt ist der Annafestzug am Samstag, bei dem zahlreiche Blaskapellen, Schützen und Innungen durch die Forchheimer Innenstadt hinauf zum Kellerberg marschieren. Der Festzug startet am Rathaus und geht dann hinauf in den Kellerwald.

Stichwort: Annafest Forchheim

Die frühesten Wurzeln des Annafests liegen in der Annen-Verehrung. In Unterweilersbach unweit von Forchheim wurde 1516 der Heiligen Anna eine Kapelle geweiht. "Die Annas – ob groß oder klein – sind immer am 26. Juli dorthin gepilgert und haben der Anna gehuldigt", erklärte Stadtführerin Marlene Hahn.

Auf dem Rückweg machten die Pilger Rast im Kellerwald. "Dazu wurde meistens Schinken mitgebracht. Das Bier lagerte ja sowieso in den großen Stollen", so die Stadtführerin weiter.