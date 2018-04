Förderbescheide überreicht Breitbandausbau in Oberfranken soll schnell voran kommen

Der Breitbandausbau in Oberfranken soll weiter Fahrt aufnehmen. Weitere sechs Gemeinden aus den Landkreisen Bamberg, Hof und Lichtenfels haben nun Förderbescheide in Höhe von insgesamt 2,7 Millionen Euro erhalten.

Finanz- und Heimatminister Albert Füracker (CSU) hat heute (Donnerstag, 19.94.18) in Nürnberg sechs Gemeinden aus den oberfränkischen Landkreisen Bamberg, Hof und Lichtenfels Förderbescheide in Höhe von insgesamt 2,7 Millionen Euro überreicht. Gefördert werden soll damit der Breitbandausbau in der Region. Die Bescheide gehen heute an die Gemeinde Rattelsdorf im Landkreis Bamberg, im Landkreis Hof nach Rehau und nach Schwarzenbach am Wald. Im Landkreis Lichtenfels erhalten Ebensfeld, Michelau und Weismain ihre Förderbescheide.

Zukunftsfähigkeit des ländlichen Raums

Bereits 1.706 Gemeinden und mehr als 80 Prozent aller bayerischen Kommunen haben einen Förderbescheid erhalten. Der Freistaat Bayern stellt für den Breitbandausbau insgesamt bis zu 1,5 Milliarden Euro zur Verfügung. "Unsere Breitbandförderung ist entscheidend für die Zukunftsfähigkeit des ländlichen Raums“, so Füracker.

Engagement in Oberfranken

Die Kommunen in Oberfranken engagieren sich stark beim Breitbandausbau. Alle 214 oberfränkischen Gemeinden nutzen das Förderprogramm. Bayernweit seien bereits 98 Prozent – das entspricht 2.005 aller Kommunen – in das bayerische Förderverfahren eingestiegen. Die bisherigen individuellen Förderhöchstbeträge der Kommunen sollen verdoppelt werden, so Füracker. Der Fördersatz wird somit auf 80 Prozent angehoben.