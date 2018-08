Ermittlungen laufen Nach Feuer in Bamberg: Brand in Mälzerei unter Kontrolle

In einer Mälzerei in Bamberg ist in der Nacht ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr hat den Brand nun aber unter Kontrolle. Derzeit laufen noch Nachlöscharbeiten, um das Aufflammen von Glutnestern zu verhindern, so Polizeisprecherin Anne Höfer zum Bayerischen Rundfunk. Es sind aktuell rund 120 Feuerwehrleute vor Ort im Einsatz.

Brandfahnder vor Ort

BRK und THW sind ebenfalls vor Ort. Das Technische Hilfswerk prüft derzeit, ob das verwinkelte und mehrgeschossige Gebäude einsturzgefährdet ist. Die Polizei will am frühen Nachmittag weitere Details zur Brandursache herausgeben. Derzeit arbeiten Brandfahnder vor Ort um die Hintergründe des Feuers zu klären.

Straßen gesperrt

Die Flammen waren meterhoch und teils weit über Bamberg zu sehen. Zwei Straßen im Umfeld der Mälzerei in der Brennerstraße sind weiterhin gesperrt. Anwohner zweier benachbarter Gebäude haben ihre Häuser sicherheitshalber verlassen. Sie konnten laut Polizei aber zurückkehren. Personen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden kann zurzeit noch nicht beziffert werden.

Ursache noch unklar

Das Feuer war in der Nacht gegen 03:00 Uhr im Dachstuhl des historischen Gebäudes ausgebrochen. Die Ursache ist bisher unklar. Kurz nach 03.00 Uhr wurde der Integrierten Leitstelle Bamberg-Forchheim gemeldet, dass es in der Mälzerei in der Brennerstraße brennen soll. Rasch kam eine große Anzahl Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie des Rettungsdienstes und der Polizei vor Ort. Insbesondere aus dem Bereich des Dachstuhls des mehrstöckigen Gebäudes schlugen Flammen und es kam zeitweise zu einer erheblichen Rauchentwicklung.