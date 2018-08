Fest für das "weiße Gold" Größter Porzellanflohmarkt Europas in Selb

Am Wochenende feiert die oberfränkische Porzellanstadt Selb ihr traditionelles Fest der Porzelliner. Hauptattraktion ist Europas größter Porzellanflohmarkt mit rund 400 Anbietern, der am Samstag die gesamte Innenstadt füllt.

Interessenten können am Stand des staatlichen Porzellanmuseums Porzellanikon auch den Wert ihrer Porzellanstücke schätzen lassen. Zehntausende Besucher werden zum Porzellinerfest erwartet, darunter viele Liebhaber aus ganz Deutschland und den Nachbarländern.

Porzellan aus drei Jahrhunderten Esskultur

Am Sonntag ist noch einmal eine kleinere Ausgabe des Flohmarkts geboten, außerdem Festprogramm mit Musik und Bewirtung an beiden Tagen. Wer sich mehr für aktuelles Porzellan interessiert: Im Rosenthal-Theater zeigen die Hersteller in der Ausstellung "Weißes Gold" ihre Neuheiten, und die Fabrikverkäufe sind Samstag und Sonntag ebenfalls geöffnet. Und das staatliche Museum für Porzellan - Porzellanikon - dort läuft zur Zeit die Ausstellung "Dick, dünn, fett, mager - Porzellan in drei Jahrhunderten Esskultur".