Preisverleihung alle drei Jahre Lyriker Eugen Gomringer bekommt Kunstpreis des Landkreises Hof

Der international bekannte Lyriker Eugen Gomringer erhält den Kunstpreis des Landkreises Hof. Der 93-jährige Gomringer lebt in Rehau (Landkreis Hof). Er gilt weltweit als Begründer der "Konkreten Poesie".

Viel diskutiertes Gedicht

Fassade der Alice Salomon Hochschule Berlin

Für Aufsehen sorgte in den vergangenen Monaten die Entscheidung einer Berliner Hochschule, das Gomringer-Gedicht "Avenidas" wegen angeblichem Sexismus zu entfernen. Es war an einer Fassade der Hochschule angebracht. Der Entschluss sorgte deutschlandweit für Diskusionen.

"Avenidas" in Rehau

Derzeit wird umstrittene Gedicht an der Fassade des Stadtmuseums in Rehau angebracht. Am 2. Juni wird es offiziell eingeweiht. An diesem Tag erhält der 93-jährige Gomringer auch den Kunstpreis des Landkreises Hof. Die mit 2.500 Euro dotierte Auszeichnung wird nur alle drei Jahre verliehen.