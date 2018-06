Unterstützer gesucht Erfolgsprojekt "Kitzrettung Oberfranken": Mehr als 40 Rehkitze gerettet

Die Kitzrettung in Oberfranken hat sich zu einem Erfolgsprojekt entwickelt. In diesem Jahr haben die Tierschützer bislang bereits mehr als 40 Rehkitze in oberfränkischen Wiesen gefunden und so vor dem Mäher gerettet.

Von: Christiane Scherm