Gottfried-Neukam-Mittelschule Diskussion um Schulnamen in Kronach

Den jüngsten Antrag auf Umbenennung der Gottfried-Neukam-Mittelschule in Kronach hatten Ingrid Oswald, Angela Degen und Ingrid Steinhäuser von der Frauenliste in Kronach gestellt. Neukam war Mitglied der NSDAP, von 1934 bis 1938 förderndes Mitglied der Allgemeinen SS, sowie Film- und Funkwart. Gerade jetzt sei eine Umbenennung notwendig, um ein Zeichen zu setzen, da Antisemitismus und Rechtsradikalismus wieder salonfähig zu werden scheinen, so Angela Degen.

Erster Umbenennungsversuch gescheitert

Schon 1994 gab es einen Versuch, die Schule umzubenennen. Der scheiterte. Seitdem befasst sich Rainer Glissnik, Lehrer und freier Journalist, mit dem Künstler. Er hält Neukam, der als Mitläufer bei der Entnazifizierung eingestuft wurde, für einen glühenden Verehrer Hitlers. Weil Neukam schon 1928, nach dem Besuch Hitlers in Kronach, eine Gedenktafel schuf. 1934 entwarf er eine Neujahrskarte auf der ein Adler ein Kind mit den Flügeln schützt, das ein Hakenkreuz in den Händen hält. Und 1939 wird Neukam auch noch Ratsherr in Kronach.

Mehr als ein Mitläufer?

Dazu zeigt Rainer Glissnik einen Zeitungsartikel aus dem Jahr 1939, in dem steht: "… Parteigenosse Neukam, der ebenfalls sich jederzeit als Nationalsozialist bewährte. Die Besten und Tüchtigsten, so sprach der Kreisleiter Müller sollen zu diesem Ehrendienst berufen werden." Gottfried Neukam sei also viel mehr als ein Mitläufer gewesen. Er war schon lange vor 1933 der Machtergreifung ein Motor der NSDAP hier vor Ort, so Glissnik.

Existenzangst als Grund für Verhalten

Anders sieht das Herbert Kaiser. Der ehemalige Schulleiter kannte Gottfried Neukam noch persönlich. Nett, lustig, sympathisch, unbescholten, ehrbar und geachtet sei Neukam gewesen, sagt Kaiser und kein Nazi. Ein Beweis dafür sei auch die Freundschaft zum Nachkriegsbürgermeister der SPD, Konrad Popp, der von den Nazis verfolgt und interniert worden war. Popp stellte dem Künstler 1950 sogar eine Wohnung der Stadt unentgeltlich zur Verfügung. Für einen Nazi hätte das ein SPD-Politiker nie gemacht, so Kaiser. Neukam sei Mitläufer aus Existenzangst gewesen. Heute könne man nicht mehr feststellen, welchem Druck Leute in einer öffentlichen Funktion wie Neukam damals ausgesetzt waren. Neukam war angestellter Zeichenlehrer.

Bürgermeister lobt Verdienste Neukams

Ähnlich sieht es auch Kronachs Bürgermeister Wolfgang Beiergrößlein (Freie Wähler). Bei der vergangenen Sitzung des Schulverbandes trat er für die Beibehaltung des Schulnamens ein. Die Fakten seien schon bei der Namensgebung 1980 bekannt gewesen. Und nicht die zwölf Jahre in der Nazizeit seien entscheidend, sondern das gesamte Leben in dem Neukam viel für Kronach geschaffen hat, sagt der Bürgermeister. Dazu gehören die Trachtenforschung, Beiträge zur Stadtentwicklung und zur Flößerei. Nach Angaben des Bürgermeisters wollen weder die Schulleitung noch der Elternbeirat eine Namensänderung – am Ende der Sitzung lehnte der Schulverband die dann auch ab.

Straßenname sorgt nicht für Unmut

Die Frauen von der Frauenliste sind angesichts dieser Entscheidung enttäuscht. Sie wollen dennoch weiterkämpfen. Man müsse trennen: Neukam könne ein guter Mensch und Künstler gewesen sein, aber er habe in dieser Zeit für sich entschieden. Das disqualifiziere ihn als Vorbild für Schülerinnen und Schüler. Er könne kein Namensgeber einer Schule sein. An der ebenfalls nach Gottfried Neukam benannten Straße in Kronach stören sich die Initiatorinnen des Umbenennunsantrags übrigens nicht. Die könne bleiben. Sie wollen aber erreichen, dass man sich in Kronach weiter mit diesem Thema auseinandersetzt.