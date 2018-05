Blick in die Zukunft Coburger Designtage beginnen

Zum 30. Jubiläum werfen verschiedene Designer einen Blick in die Zukunft Coburgs, speziell auf die Entwicklung des Geländes am alten Güterbahnhofs, auf dem die Designtage stattfinden.

Junges Zentrum auf altem Gelände

Die Coburger Designtage laden ein

Dort könnte nach den Ideen der jungen Designer ein junges Zentrum mit Bar an der Itz, Jugendherberge, Global Theater und dem Makerspace der Hochschule Coburg entstehen. "Es ist die Aufgabe von Designern sich mit dem zu beschäftigen was kommen wird", sagte Auwi Stübbe vom Coburger Designforum Oberfranken dem BR.

Besucher können zu Desingern werden

Coburger Designtage laden zum Mitmachen ein

Dazu gehört auch der Blick in die Zukunft der heimischen Industrie. Der Automobilzulieferer Brose stellt zum Beispiel ein Fahrzeug der Zukunft aus. Daneben finden auch wieder viele Workshops wie Porzellangießen, der Bau von Lampen oder das Upcycling alter gebrauchter Gegenstände statt, bei denen die Besucher selbst zum Designer werden können.

Mittelständische Wirtschaft verhilft Designtagen zum Erfolg

Dass die Designtage in Coburg sich in den 30 Jahren so gut entwickelt haben, liegt an einer sehr starken mittelständischen Wirtschaft, sagte Auwi Stübbe. Ohne diese Hintergründe könne man solche Dinge nicht machen. Am Anfang hätte man nicht daran gedacht, das sich die Designtage so entwickeln würden, so der Professor.