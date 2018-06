Jakub Hrůša Chefdirigent der Bamberger Symphoniker verlängert Vertrag

Der Chefdirigent der Bamberger Symphoniker, Jakub Hrůša, bleibt weitere fünf Spielzeiten. Das gab Bayerns Kunstministerin Marion Kiechle (CSU) heute bekannt. Einen enstprechenden Vertrag hat er in München unterzeichnet.

Als Geheimtipp gehandelt

Der Tscheche Jakub Hrůša hat im Herbst 2016 die Nachfolge von Jonathan Nott als Chefdirigent der Bamberger Symphoniker angetreten. Er galt damals noch als Geheimtipp. Innerhalb kürzester Zeit hat sich das aber grundlegend geändert. In einer aktuellen Presseerklärung wird die Kunstministerin mit dem Satz zitiert: "Mit Hrůša hat die Bayerische Staatsphilharmonie ihren künstlerischen Weg enorm erfolgreich fortgesetzt und zählt zu den international bedeutsamsten Symphonieorchestern Bayerns."

Musikalisches Heimatgefühl

Der Chefdirigent schätzt das Leben in Bamberg und die Arbeit mit dem Orchester, das traditionell als kultureller Botschafter des Freistaats viel in der Welt unterwegs ist. So wird Hrůša Ende der Woche beispielsweise zur 15. Japantournee mit den Bamberger Symphonikern aufbrechen. Bei der Vertragsunterzeichnung sagte er: " Ich freue mich darauf, mein musikalisches Heimatgefühl in Bamberg zu vertiefen.“

Fünfter Chefdirigent

Hrůša ist der fünfte Chefdirigent in der 75-jährigen Orchestergeschichte der Bamberger Symphoniker. 1981 wurde er im tschechischen Brünn geboren und ging bei Jiří Bělohlávek in die Lehre. Er ist Ständiger Gastdirigent der Tschechischen Philharmonie, Erster Gastdirigent des Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra und gastierte mittlerweile auch bei den US-Spitzenorchestern in Philadelphia, Cleveland und Los Angeles. Auch mit dem Concertgebouw Amsterdam, den Wiener Symphonikern und dem Russischen Nationalorchester hat Hrůša bereits gearbeitet.