Fichtelgebirgsautobahn Bürgerinitiative fordert Baustopp für B303 bei Schirnding

Die Bürgerinitiative gegen die Fichtelgebirgsautobahn fordert einen Baustopp für die B33 bei Schirnding. Seit Dezember wird die Bundesstraße kurz vor der tschechischen Grenze auf 2,5 Kilometern vierstreifig erweitert. Die Kosten liegen bei etwa 15 Millionen Euro. Vor und nach der Erweiterung wird die Bundesstraße jedoch nur auf zwei Spuren weitergeführt.

Kein autobahnähnlicher Ausbau

Einen endgültigen autobahnähnlichen Ausbau auf ganzer Länge sieht der Bundesverkehrswegeplan 2030 nämlich nicht mehr vor. Dagegen würden unter anderem die Verkehrsprognosen sprechen, die einen Anstieg bis auf maximal 12.000 Fahrzeuge am Tag für das Jahr 2025 vorsehen. Die B303 habe aber jetzt schon eine Kapazität von 20.000 Fahrzeugen am Tag. Derzeit läge die Verkehrsbelastung bei etwa 6.000 Fahrzeugen täglich an der Zählstelle Schirnding, so die Bürgerinitiative.

Verschwendung von Steuergeldern?

Der laufende Ausbau sei Verschwendung von Steuergeldern. Auch der Bundesrechnungshof argumentiert in seinem jüngsten Bericht vom April 2018 in diese Richtung und empfiehlt dem Bundesverkehrsministerium einen sofortigen Baustopp. Trotz mehrfacher Eingaben hat die Bürgerinitiative bislang (Stand 29.05.18) noch keine entsprechende Antwort aus Berlin erhalten.