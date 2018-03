BRK-Millioneninvestion Neues Katastrophenschutzzentrum in Bayreuth

Mehr Platz für das Bayerische Rote Kreuz (BRK) in Bayreuth: Auf 1.100 Quadratmetern ist ein neues Katastrophenschutzzentrum samt Rettungswache entstanden. Rund eine Million Euro wurden investiert.

Bayreuth hat ab sofort auf 1.100 Quadratmetern ein neues Katastrophenschutzzentrum samt Rettungswache im Süden der Stadt. Am Freitagnachmittag (16.03.18) ist die offizielle Einweihung. Die neuen Hallen bieten Platz für die moderne Katastrophenschutz-Ausrüstung und Einsatzfahrzeuge, die in der Hauptzentrale nicht mehr untergebracht werden konnten, so Peter Herzing, Kreisgeschäftsführer des BRK Bayreuth, im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk.

Neue Rettungswache

Ebenso wurde eine neue Rettungswache eingerichtet. Diese helfe künftig dabei, die südliche Region besser abzudecken, so Herzing. Vor allem die günstige Anbindung an die Autobahn A9 ermöglicht es den Rettungshelfern schnell vor Ort zu sein. Insgesamt wurden von der Stadt und dem Landkreis Bayreuth und BRK eine Million Euro investiert.

Am Samstag (17.03.18) ist am Pfaffenfleck Tag der offenen Tür. Ab 10.00 Uhr kann sich jeder Interessierte die neuen BRK-Einrichtungen ansehen.