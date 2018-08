Trotz kühler Regentage Blues- und Jazzfestival in Bamberg ein Erfolg

Das Festival ist am Sonntag (13.08.2017) mit dem Konzert des amerikanischen Ausnahmemusikers Peter Karp vor rund 5.000 Zuschauern zu Ende gegangen. Obwohl wegen der kühlen Witterung der vergangenen Tage nicht so viele Besucher wie in den Vorjahren gekommen sind, gehen die Veranstalter vom Bamberger Stadtmarketing von mehr als 100.000 Gästen aus, die die Open Air Konzerte der 76 Einzelmusiker und Bands besuchten.

"Wir haben in den letzten zehn Tagen ein friedliches und stimmungsvolles Musikfestival, ohne nennenswerte Zwischenfälle erlebt." Festivalleiter Klaus Stieringer

Neben internationalen Superstars wie Shawn James, Dona Oxford, Ina Forsman und Peter Karp traten auch regionale und nationale Bands wie die Boogiemens’s Friends, Mainfelt, Yvonne Mwale und Anna Partuè beim Blues- und Jazzfestival auf.

Termin für nächstes Festival steht

Zum Abschluss des Festivals bedankte sich der künstlerische Leiter, Volker Wrede, bei den Fans und lud die Musikfreunde zugleich zum 12. Tucher Blues- und Jazzfestival vom 3. bis 12. August 2018 nach Bamberg ein. Nach Angaben des Veranstalters ist die Veranstaltung inzwischen das größte eintrittsfreie Blues-und Jazz-Open Air-Festival Deutschlands.