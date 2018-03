Abschied vom Weihbischof Beerdigungsfeier für Werner Radspieler in Bamberg

Heute findet die Beerdigungsfeier für den verstorbenen Bamberger Weihbischof Werner Radspieler statt. Er war 27 Jahre lang in Bamberg tätig, danach lebte er in seiner Heimatstadt Nürnberg. Er starb am 7. März.

Ab 12.00 Uhr wird der Sarg im Bamberger Dom aufgebahrt, damit sich die Gläubigen verabschieden können. Um 14.30 Uhr wird der Rosenkranz gebetet. Das Requiem, das von Bambergs Erzbischof Ludwig Schick geleitet wird, beginnt um 15.00 Uhr. Anschließend findet die Beisetzung auf dem Kapitelsfriedhof im Kreuzgarten des Domes statt.

Bambergs Erzbischof Ludwig Schick würdigte den Verstorbenen als "guten Hirten" und "markanten Künder des Wortes Gottes" sowie als "fürsorglichen Seelsorger", der bei den Menschen im Erzbistum und weit darüber hinaus sehr beliebt gewesen sei.

Erst Bamberg, dann Nürnberg

Werner Radspieler war 27 Jahre lang von 1986 bis 2013 Weihbischof in Bamberg. Während seiner Bischofszeit erlebte er drei Erzbischöfe. Seit seiner Emeritierung lebte er in einem Seniorenstift in seiner Geburtsstadt Nürnberg, wo er noch bis vor wenigen Wochen die Gottesdienste feierte. Er starb am 7. März im Alter von 79 Jahren nach schwerer Krankheit in Nürnberg.