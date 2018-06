Technologie Allianz Oberfranken Baumängel: Eröffnung des neuen TAO-Gebäudes in Bayreuth abgesagt

Das neue 44 Millionen Euro teure Gebäude der Technologie Allianz Oberfranken (TAO) in Bayreuth hätte in dieser Woche eröffnen sollen. Doch Baumängel haben verhindert, dass die Wissenschaftler einziehen können.

Ursprünglich hätte es am Donnerstag offiziell eingeweiht werden sollen: Probleme mit der Klimatechnik und mit Gasversorgungsleitungen haben die geplante Eröffnung des neuen Gebäudes der Technologie Allianz Oberfranken (TAO) in Bayreuth aber verzögert. Erst wenn die Anlage richtig funktionert, werde der Betrieb aufgenommen", so der Kanzler der Universität Bayreuth Markus Zanner im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk.

Einweihung abgesagt

Auch die Klimaanlage des Gebäudes zeigt immer wieder Fehlermeldungen an, die gelöst werden müssen. "Im Moment könnten nur Teile des Gebäudes benutzt werden. Vom Staatlichen Bauamt gibt es keine Freigabe für die Nutzung. Deshalb haben wir die feierliche Einweihung gestern kurzfristig abgesagt – in Absprache mit dem Bayerischen Wissenschaftsministerium", so Zanner weiter. Das Staatliche Bauamt kümmert sich nun um die Beseitigung der Mängel. Ein Gutachter soll die Ursachen herausfinden.

Forschung an Ausweichort

Wie hoch der Schaden ist, ist laut Zanner noch nicht bekannt. Für die Universität Bayreuth sei die Verzögerung aber "nicht so schlimm", so der Kanzler. Die Uni hätte noch Gebäude in der Ludwig-Thoma-Straße in Bayreuth angemietet. Dort könnten die Wissenschaftler trotzdem mit der Arbeit für das neue Batteriezentrum beginnen. Das neue Gebäude der Technologie Allianz Oberfranken ist das teuerste Gebäude, das in den vergangenen Jahren an der Universität Bayreuth gebaut wurde.