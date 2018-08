Feuer in Bamberg Mälzerei in Bamberg in Flammen

Flammen in einer Bamberger Mälzerei: Die Feuerwehr bekämpft einen Brand, der in der Nacht ausgebrochen ist. Es ist nicht das erste Feuer in dem historischen Backsteinbau.

In einer Mälzerei in Bamberg ist in der Nacht ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr bekämpft den Brand seit mehreren Stunden. In dem historischen Backsteinbau sei die Lage etwas unübersichtlich – Menschen wurden laut Polizeipräsidium Oberfranken jedoch nicht verletzt.

Verkehrsbehinderungen in Bamberg

Die Brennerstraße in Bamberg ist wegen der Löscharbeiten derzeit gesperrt. Über die Brandursache gibt es noch keine Angaben, auch nicht über die Schadenshöhe. Vor vier Jahren hat es in derselben Mälzerei schon mal gebrannt.