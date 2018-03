Bamberg Angehender Erzieher soll Kinder missbraucht haben

Ein 19 Jahre alter, angehender Erzieher soll in einem Kindergarten im Landkreis Bamberg mehrere Kinder sexuell missbraucht haben. Der Mann sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

Nach Polizeiangaben hatten Eltern bereits im November 2017 Anzeige gegen den 19-Jährigen erstattet. Er soll ihre vierjährige Tochter in einer Kita im Landkreis Bamberg sexuell missbraucht haben.

Weitere Fälle gemeldet

Daraufhin meldeten sich noch weitere Eltern bei der Polizei. Sie gaben ebenfalls an, dass ihre Kinder Opfer des 19-Jährigen wurden. Wie viele Kinder betroffen sind, ist allerdings noch unklar. Nachdem sich der Tatverdacht gegen den 19-Jährigen in mehreren Fälle erhärtet hatte, hatte ein Richter im Februar Haftbefehl erlassen. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei dauern an.