Schwimmbad geschlossen Bademeister krank: Freibad Autenhausen bleibt weiter geschlossen:

Weil der Bademeister krank ist und bisher kein Ersatz gefunden werden konnte, bleibt das Schwimmbad in Autenhausen in Seßlach weiterhin geschlossen. Bisher konnte trotz Suche kein Nachfolger gefunden werden. Grund dafür sei, so Bürgermeister Martin Mittag (CSU), das es eh schon zu wenige gäbe und die, die es gibt, seien jetzt in der Hauptsaison alle in ihren Betrieben eingespannt. Dennoch sucht Mittag weiter und hofft auf Unterstützung der Schwimmbäder aus der Gegend.

Schwimmbad-Chloranlage braucht spezielle Ausbildung

Das Problem der Gemeinde ist das Alter des Schwimmbads in Autenhausen, beziehungsweise seine alte Technik. Das Wasser wird noch über eine Chloranlage keimfrei gehalten. Um die zu bedienen, braucht man eine spezielle Ausbildung. In der Gemeinde Seßlach hat die nur der zuständige Bademeister und der ist seit Saisonbeginn schon krank. Wann er wieder arbeiten kann, ist noch unklar. Kurse die zum Erwerb dieses relevanten Scheins führen gibt es zwar, allerdings erst wieder im Herbst. Es steht zu befürchten, dass das Bad den ganzen Sommer geschlossen bleibt.

Camper wappnen sich

Neben dem Schwimmbad befindet sich ein Zeltplatz. Dort waren am Wochenende rund 150 Zelter anwesend. Die waren enttäuscht, dass sie das Schwimmbad nicht nutzen konnten. Allerdings wussten sie darüber vorher schon Bescheid und hatten vorgesorgt. Mit einer langen Plane bauten sie sich eine Wasserrutsche und stellten mehrere kleine Planschbecken für die Kinder auf. Damit waren sie aber dann doch nicht ganz so zufrieden, wie mit dem, was das kleine Schwimmbad bietet. Hätten sie einen anderen Zeltplatz gefunden, dann wären sie nicht gekommen, sagte Stefan Merkel vom Familienkreis Frensdorf.

Stadtratsbeschluss: Freibad soll saniert werden

Bürgermeister Mittag wehrt sich gegen Gerüchte, die Gemeinde mache nichts, weil sie das Bad sowieso schließen wolle. Dem sei überhaupt nicht so, sagte er. Man plane mit Stadtratsbeschluss, das über 40 Jahre alte Freibad zu sanieren und ein Naturschwimmbecken daraus zu machen. Das bestätigte auch Andreas Gsänger, der Vorstand des Fördervereins Schwimmbad. Der Verein habe schon über 25 000 Euro gesammelt, um bei der Sanierung mitzuhelfen.

Es fehlt ein Chloranlagen-Fachmann mit Schein

Andreas Gsänger könnte sich zwar auch um die Chloranlage kümmern, doch auch ihm fehlt der dafür notwendige Schein. Sollte etwas passieren, würde die Gemeinde haften und damit auch der Bürgermeister. Und deswegen bleibt das Schwimmbad erst einmal zu. Rettungsschwimmer und Freiwillige, die sich um die Sicherheit, den Kiosk und die Sauberkeit kümmern würden, gäbe es genug. Nür für die Chloranlage fehlt der Schein.

Infos zum Freibad Autenhausen

Das Schwimmbad in Autenhausen ist sehr klein. Das Becken ist zehn Meter lang und 25 Meter breit. An der tiefsten Stelle ist es 1,50 Meter tief. Es gibt Umkleiden und einen kleinen Kiosk, dazu noch eine Liegewiese mit Spielplatz. Das Schwimmbad ist über 40 Jahre alt und muss dringend saniert werden. Schon 2015 wäre für das kleine Freibad fast das Aus gekommen.