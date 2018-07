Richard-Wagner-Festspiele Auftakt bei den Bayreuther Festspielen mit neuem Lohengrin

In Bayreuth werden heute mit einer Neuinszenierung des "Lohengrin" die Richard-Wagner-Festspiele eröffnet. Zur Premiere haben sich auf dem roten Teppich vor dem Königsportal zahlreiche Ehrengäste angesagt – darunter vor allem Politprominenz.

Ehrengäste auf dem roten Teppich

Seit Jahren ist Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bei der Festspiel-Premiere in Bayreuth zu Gast. Auch zahlreiche Bundespolitiker, wie Christian Lindner (FDP), Edmund Stoiber (CSU), Ursula von der Leyen (CDU) oder Jens Spahn (CDU), haben sich angekündigt sowie zahlreiche bayerische Landespolitiker – allen voran der neue Bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Was viele Zaungäste sicher freuen wird: neben einigen Größen aus Wirtschaft und Showbusiness steht nach einigen Jahren Pause auch Entertainer Thomas Gottschalk wieder einmal auf der Gästeliste.

Taschen- und Ausweiskontrolle auf dem Grünen Hügel

Auch in diesem Jahr: Polizeipräsenz bei der Premiere.

Schon vor einigen Jahren sind die Sicherheitsvorkehrungen rund um den Grünen Hügel verschärft worden. Auch in diesem Jahr gilt: Polizei und ein privater Sicherheitsdienst sind rund um das Festspielhaus unterwegs. Man müsse mit Personenkontrollen rechnen, teilte das Polizeipräsidium Oberfranken vorab mit. Das gilt besonders am Premierentag, wenn die Politprominenz zum Grünen Hügel fährt. Sowohl Opernbesucher als auch Schaulustige sollten deshalb einen Ausweis dabei haben, so die Polizei.

Piotr Beczala als Lohengrin

Tenor Piotr Beczala

Premiere feiert heute die Neuinszenierung des "Lohengrin". Der Pole Piotr Beczala wird den edlen Schwanenritter singen. Wie solch einer kam er auch selbst im letzten Moment an den Hügel und rettete die Produktion, denn nur wenige Wochen vor der Premiere hatte der Ursprungs-Lohengrin Roberto Alagna wegen "Überforderung" mit der deutschsprachigen Rolle abgesagt. Auch der US-amerikanische Regisseur Yuval Sharon sprang ein, als sich das Haus Ende 2016 vom Letten Alvis Hermanis trennte. Im Orchestergraben steht einer, der das Bayreuther Festspielhaus wie kaum ein anderer kennt: Christian Thielemann. Er ist nach Felix Mottl der erste, der alle zehn Wagner Werke, die im Festspielhaus aufgeführt werden, dirigiert hat.

Abschied von Ortrud

Noch ein bekanntes Gesicht steht auf der Bühne: Nach 18 Jahren Abstinenz wird Mezzosopranistin Waltraud Meier in Bayreuth singen. Querelen mit dem langjährigen Festspielleiter Wolfgang Wagner haben sie das Festspielhaus meiden lassen. Jetzt wird sie aber noch einmal die Ortrud geben – auch, um sich von der Rolle zu verabschieden.

Besonders gespannt dürften die meisten Wagnerfans aber wohl auf das Bühnenbild und die Kostüme sein, die vom weltweit bekannten Künstlerpaars Neo Rauch und Rosa Loy stammen.