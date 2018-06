Große Schäden Aufräumen in Arzberg nach dem Unwetter

Am Tag nach dem verheerenden Unwetter hat in Arzberg im Landkreis Wunsiedel das große Aufräumen begonnen. Unterdessen hat sich herausgestellt, dass das Trinkwasser verunreinigt ist und abgekocht werden muss.

Mitarbeiter des Stadtbauhofs säubern die Straßen von Schlamm, viele Geschäftsleute und Anwohner kehren vor ihren Häusern oder wischen in ihren Räumen.

"Wir versuchen gerade, unsere Hauptverkehrsstraßen wieder frei zu bekommen und nehmen alle Schäden auf. Dann müssen wir koordinieren, wie es weitergeht. Wir hoffen, dass es in den nächsten Tagen nicht wieder regnet." Stefan Göcking (SPD), Bürgermeister von Arzberg

Die Stadt habe nun auch mit verunreinigtem Trinkwasser zu kämpfen und Anwohner müssten ihr Wasser zunächst abkochen. Das Unwetter hat Arzberg innerhalb von einer Woche bereits zum zweiten Mal getroffen.

Verletzt wurde niemand, aber einige Hühner und Hasen konnten nicht mehr aus den Fluten gerettet werden. Feuerwehr und Technisches Hilfswerk mussten Am Donnerstagabend und in der Nacht zu 190 Einsatzstellen ausrücken. 400 Einsatzkräfte waren bis in die frühen Morgenstunden im Einsatz.

"Das größte Problem war der starke Regen. In der ersten Stunde hatten wir 100 Liter Wasser pro Quadratmeter und die Notrufe sind im Sekundentakt eingegangen. Keller standen unter Wasser, Heizöltanks hat es aufgeschwemmt und wir mussten ausgelaufenes Öl binden." Armin Welzel, Einsatzleiter

Problematisch war auch, dass die Zufahrtsstraßen nach Arzberg mit Wasser und Schlamm überschwemmt und damit nicht befahrbar waren, auch nicht für die Feuerwehr. Bei einigen Straßen wurden sogar Teile des Asphalts weggeschwemmt. Einige Anwohner kritisieren nun das Vorgehen der Einsatzkräfte und haben sich in einem offenen Brief an den Bürgermeister gewandt.

"Wir standen knietief im Wasser und die Feuerwehr ist einfach an uns vorbeigefahren. Von den Feuerwehrmännern hieß es, sie müssten zu einem wichtigeren Einsatz und wir sollten die 112 anrufen“, so Anwohner Helge Schiller. Er wirft dem Bürgermeister und den Einsatzkräften „völliges Versagen im Krisenmanagement und unterlassene Hilfeleistung vor“. „Das war keine böse Absicht. Die Einsatzzentrale musste die Einsätze entsprechend koordinieren.

Ich habe da großes Vertrauen in meine Einsatzkräfte. Die wissen, was sie tun und hatten die ganze Nacht alle Hände voll zu tun“, so Bürgermeister Göcking. Einige Feuerwehrmänner seien sogar mit ausgerückt, obwohl sie selbst Wasser im Keller hatten, erklärt Einsatzleiter Welzel. Die Kritik könne er nicht nachvollziehen.