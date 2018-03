Lungenkrebsrisiko Asbest-Vorwürfe: Behörden überprüfen Forchheimer Supermarkt

Das zuständige Gewerbeaufsichtsamt in Coburg will die Asbest-Vorwürfe gegen einen Forchheimer Supermarkt prüfen. Sollten sich die Vorwürfe bewahrheiten, darf der Lagerraum nicht mehr genutzt werden. Einer Email zufolge, die dem BR vorliegt, ist der Boden in dem Raum mit Asbest belastet.

Von: Carlo Schindhelm