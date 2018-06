Kulmbach 62-Jähriger bedroht eigenen Sohn mit Waffe

Ein 62-Jähriger hat in Kulmbach seinen eigenen Sohn in der gemeinsamen Wohnung mit einer Waffe bedroht. Spezialeinsatzkräfte der Polizei konnten den Mann am Nachmittag festnehmen. Gegen den 62-Jährigen laufen jetzt Ermittlungen wegen mehrerer Delikte.

Von: Heiner Gremer