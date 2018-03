"Die 30 Besten" 30 Jahre Museum der Deutschen Spielzeugindustrie

Lernpuppen und sprechende Papageien: Mit einer Sonderausstellung wird das 30. Jubiläum des Museums der Deutschen Spielzeugindustrie in Neustadt bei Coburg gefeiert. Gezeigt werden 30 Stücke, die etwas Besonderes haben. Entweder sind sie besonders alt, besonders kurios oder besonders selten.

Mit der Sonderausstellung "Die 30 Besten" beginnt im Museum der Deutschen Spielzeugindustrie das Jubiläum zum 30. Geburtstag des Museums. Gezeigt werden 30 Stücke, die etwas Besonderes haben. Entweder sind sie besonders alt, besonders kurios oder besonders selten. Manche der wurden auch in Neustadt bei Coburg hergestellt.

Lernpuppen und sprechende Papageien

Unter anderem ist eine Lernpuppe eines Neustadter Herstellers zu sehen, die für Kinder mit Diabetes gedacht war. An den Oberarmen hat die Puppe braune Punkte. So sollten die Kinder lernen sich mit einer Spritze das Insulin zu spritzen. Ein weiteres Unikat ist die Afrikanerin mit dem Papagei, ein Puppenautomat aus den 1970er Jahren. Die Holzfigur der Künstlerin Hidegard Wegener zeigt eine Afrikanerin mit einem sprechenden Papagei auf dem Arm.

Veränderte Spielzugindustrie

Als vor 30 Jahren das Museum gegründet wurde, dachte niemand daran, dass sich die Spielzeugindustrie so sehr ändern würde, sagte Udo Leidner-Haber dem Bayerischen Rundfunk. Von vielen Puppenproduktionen die es damals auch in Neustadt bei Coburg gab, existieren die meisten nicht mehr. Deswegen sucht das Museum derzeit auch nach Zeitzeugen die in der Spielzeugindustrie gearbeitet haben. Damit soll die Geschichte erhalten bleiben. Für November ist eine entsprechende Ausstellung geplant.