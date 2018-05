350 Aufführungen pro Jahr Florian Lühnsdorf neuer Leiter des Theaters Hof

Lühnsdorf tritt damit die Nachfolge von Jean Petrahn an. Petrahn ist vor allem Geschäftsführer der Stadtwerke Hof. Die zusätzliche Aufgabe am Theater hatte er im Jahr 2012 nur übergangsweise übernommen, als das Haus in eine Schieflage geraten war. Auch der Jurist Lühnsdorf kam im Jahr 2012 ans Theater Hof - gemeinsam mit Intendant Reinhardt Friese.

150 Mitarbeiter aus 20 Nationen

Die erfolgreiche Zusammenarbeit kann nun auf einer neuen Ebene fortgesetzt werden. Lühnsdorf hatte, bevor er 2010 in den Bereich Kunst und Kultur wechselte, eine Anwaltskanzlei in Berlin geleitet. Das Theater Hof beschäftigt 150 Mitarbeiter aus 20 Nationen. Pro Jahr öffnet sich der Vorhang im Durchschnitt 350 mal.

Auf dem Sommerspielplan stehen zum Beispiel "Tschick", "Sweet Charity" und "Wie es euch gefällt".