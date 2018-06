MVG widerspricht Spaenle CSU-Widerstand gegen Trambahn durch den Englischen Garten

Der CSU-Ortsverein München-Schwabing, dessen prominentestes Mitglied der frühere Kultusminister Spaenle ist, hat sich gegen die Tram positioniert.

Faltblatt der Schwabinger CSU gegen den Trambahnbau

In einem Flyer wirft die Schwabinger CSU der Münchner Verkehrsgesellschaft MVG bewusste Täuschung vor. Es drohten, Gleise in einer Art Betonkiste in den Boden versenkt zu werden. Es würden Absperrungen gebraucht und 120 Bäume müssten gefällt werden. Daneben würden viele Parkplätze wegfallen, so die Vorwürfe.

Stadtwerke verweisen auf Anfang der Planung

Bei den Stadtwerken München ärgert man sich sehr über diese Darstellung. Laut einem Sprecher stehen die Planungen erst am Anfang. Momentan queren Busse den Englischen Garten. Ein Rasengleis würde weniger Asphalt als heute bedeuten, d.h. weniger Versiegelung und mehr Grün. Es würden auch keine großen Bäume gefällt, heißt es. Sobald die Planungen fortgeschritten sind, sollen sie vorgestellt werden, versprechen die Stadtwerke. Es wird davon ausgegangen, dass eine Trambahnlinie viel mehr Fahrgäste anzieht als eine Buslinie. Gerade die als Nordtangente bekannte Strecke zwischen Schwabing und Bogenhausen gilt als besonders attraktive Quer-Verbindung für eine Straßenbahn in München.

MVG widerspricht Vorwürfen in vielen Punkten

Die MVG will jetzt erst einmal die Untergrundverhältnisse im Englischen Garten untersuchen, bevor die Ausführung der Gleise geplant werden kann. So steht es in einer Stellungnahme der Gesellschaft, die dem Bayerischen Rundfunk vorliegt.

Auf der Strecke nach St. Emmeram verläuft die Tram auf einem Rasengleis.

Weiter heißt es:

· Wir haben auch nicht vor, einen „Schilderwald“ anzulegen oder die Trasse einzuzäunen.

· Die Kosten für die Neubaustrecke liegen – grob geschätzt – bei 40 Millionen Euro. Das ist kein Geheimnis, sondern so im Rahmen der ÖPNV-Offensive kommuniziert.

· Wie viele Parkplätze wegfallen, steht noch nicht fest. Auch hier gilt: Wir bemühen uns, so viele Parkplätze wie möglich zu erhalten. Letztlich wird deren Zahl z.B. auch von der Radwegführung abhängen.'

· Hochspannungsleitungen werden nicht angebracht. Die Tram fährt mit 750 Volt. Wo einzelne Anker anzubringen sind, ist Gegenstand der Planung.

Seit vielen Jahrzehnten Planungen für Tramverbindung durch den Englischen Garten

Die Trambahnpläne durch den Englischen Garten sind immer wieder modifiziert von der Stadt aufgenommen worden und wurden meistens durch den Grundstückseigentümer, den Freistaat, bekämpft. Dieses Mal stehen Beschlüsse auf beiden Seiten hinter der Planung, auch die CSU-Stadtratsfraktion hat der vertieften Planung der "Gartentram" zugestimmt. Widerstand kommt aber nicht nur von Spaenle. Die Bayernpartei hat ein Bürgerbegehren angestrengt und sammelt bereits seit Monaten Unterschriften gegen eine Trambahn durch den Englischen Garten.

Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs wichtiges Ziel der Stadt

Die Landeshauptstadt muss dringend Maßnahmen für eine bessere Luftreinhaltung ergreifen. So wurden vor allem der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs angekündigt, auch um drohende Dieselfahrverbote zu vermeiden.